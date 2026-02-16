Qué pasó con X (ex Twitter): usuarios reportan masivas fallas en la carga del feed y problemas de conexión
La plataforma X registra interrupciones. Según Downdetector, los principales inconvenientes son el inicio y la conexión al servidor de la ex Twitter.
Los usuarios de la red social X (anteriormente conocida como Twitter) se encontraron con serias dificultades para navegar este lunes, luego de que comenzaran a registrarse fallas en el funcionamiento de la plataforma. El sitio especializado Downdetector confirmó la interrupción del servicio al registrar un pico inusual de quejas.
En su gráfico de seguimiento de las últimas 24 horas, que compara el volumen habitual con las notificaciones de problemas enviadas en tiempo real, la plataforma llegó a documentar un pico de 1.391 reportes de error en simultáneo.
IMPORTANTE: Susto por el tormentón: un rayo cayó en el patio de una casa y provocó importantes daños materiales
Cuáles son los problemas más reportados en la ex Twitter
Según el mapa de fallos notificados en vivo, los inconvenientes que experimentan los usuarios impiden el uso normal de este microblog caracterizado por publicar mensajes cortos. Las quejas se dividen principalmente en tres áreas:
-
Fallas en el Feed: El 45% de los reclamos indica que la línea de tiempo (o inicio) no logra actualizarse ni cargar los posteos recientes de las cuentas seguidas.
Conexión de servidor: Un 41% de los reportes señala la imposibilidad de establecer conexión directa con los servidores de la aplicación, dejando a la red inoperativa para gran parte del público.
Problemas de publicación: El 14% restante advierte de severas complicaciones a la hora de intentar subir un nuevo tuit a sus perfiles.
Un alcance multiplataforma
Las interrupciones en el servicio afectan a los usuarios en todos sus formatos de acceso. El problema impacta tanto en las distintas versiones móviles (aplicaciones para dispositivos iPhone, Android como en las versiones de escritorio a través de computadoras tradicionales para el uso de redes sociales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario