Qué pasó con X (ex Twitter): usuarios reportan masivas fallas en la carga del feed y problemas de conexión

Fallas en el Feed: El 45% de los reclamos indica que la línea de tiempo (o inicio) no logra actualizarse ni cargar los posteos recientes de las cuentas seguidas.

Conexión de servidor: Un 41% de los reportes señala la imposibilidad de establecer conexión directa con los servidores de la aplicación, dejando a la red inoperativa para gran parte del público.

Problemas de publicación: El 14% restante advierte de severas complicaciones a la hora de intentar subir un nuevo tuit a sus perfiles.

Un alcance multiplataforma

Las interrupciones en el servicio afectan a los usuarios en todos sus formatos de acceso. El problema impacta tanto en las distintas versiones móviles (aplicaciones para dispositivos iPhone, Android como en las versiones de escritorio a través de computadoras tradicionales para el uso de redes sociales.