Sydney Sweeney revolucionó las redes con una campaña audaz para su marca de lencería Syrn
La actriz presentó la colección Playful con un video muy provocador ambientado en una tienda nocturna.
Sydney Sweeney volvió a captar la atención en redes sociales al lanzar la campaña promocional de su nueva marca de ropa interior, Syrn, mediante un video de alto impacto visual grabado dentro de una tienda. Allí, la actriz aparece junto a amigas modelando distintas piezas de la línea mientras protagonizan una divertida y provocadora escena previa al lanzamiento oficial de la colección Playful, disponible desde el martes 17 de febrero.
En el clip promocional, la actriz ingresa al local acompañada por dos amigas y, apenas frente a cámara, saca la lengua en tono juguetón antes de comenzar a recorrer los pasillos mostrando los diseños. Durante la secuencia, el grupo exhibe diferentes prendas de la marca: una de las jóvenes tira de sus calzoncillos mientras Sweeney luce un diminuto top corto que deja ver su sostén.
El video continúa con una escena humorística frente a una pared repleta de tangas, donde las protagonistas se colocan las prendas en la cabeza mientras mastican chicle y soplan burbujas a través de los espacios donde irían las piernas. Luego, la situación escala hacia una guerra de comida improvisada, con papas fritas y snacks volando por toda la tienda mientras un empleado observa sorprendido, siempre de acuerdo al medio británico.
Más adelante, una toma cinematográfica muestra a las jóvenes caminando hacia la cámara luciendo distintos diseños de Syrn, entre ellos un bralette blanco, bóxers azules y el característico top corto de la actriz. En una de las escenas más comentadas, Sweeney se agarra los senos y los mueve hacia arriba y hacia abajo para la cámara.
La estrella de Euphoria también aparece quitándose la camiseta y girándola sobre su cabeza mientras sonríe y mira hacia un costado, destacando sus curvas mientras avanza por uno de los pasillos del local, según detalló Daily Star.
Para el cierre del video, la actriz toma un granizado rojo de una máquina y le dedica una mirada seductora al empleado detrás del mostrador. Luego deja la bebida, se acerca con complicidad y se inclina para darle un beso en la mejilla.
La propia Sweeney acompañó la publicación con el mensaje: “Nos vemos en la tienda de la esquina para un refrigerio de medianoche. La primera colección @syrn Playful se lanza el martes 17 de febrero”, informa Daily Star.
Horas después del lanzamiento del clip, la actriz realizó un nuevo posteo en sus redes sociales donde compartió más imágenes de la producción publicitaria, ampliando el detrás de escena de la campaña y mostrando otros looks de la colección.
La línea Syrn, presentada recientemente por la intérprete, incluye una amplia variedad de estilos y talles, desde conjuntos de encaje hasta opciones pensadas para el uso cotidiano, consolidando así su desembarco en el mundo de la moda íntima.
