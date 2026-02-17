Sydney Sweeney revolucionó las redes con una campaña audaz para su marca de lencería Syrn

Para el cierre del video, la actriz toma un granizado rojo de una máquina y le dedica una mirada seductora al empleado detrás del mostrador. Luego deja la bebida, se acerca con complicidad y se inclina para darle un beso en la mejilla.

La propia Sweeney acompañó la publicación con el mensaje: “Nos vemos en la tienda de la esquina para un refrigerio de medianoche. La primera colección @syrn Playful se lanza el martes 17 de febrero”, informa Daily Star.

Horas después del lanzamiento del clip, la actriz realizó un nuevo posteo en sus redes sociales donde compartió más imágenes de la producción publicitaria, ampliando el detrás de escena de la campaña y mostrando otros looks de la colección.

La línea Syrn, presentada recientemente por la intérprete, incluye una amplia variedad de estilos y talles, desde conjuntos de encaje hasta opciones pensadas para el uso cotidiano, consolidando así su desembarco en el mundo de la moda íntima.