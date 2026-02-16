Pablo Grillo grabó un video y se lo dedicó a Patricia Bullrich: "Con la cabeza intacta"

pablo grillo Pablo Grillo, el fotoperiodista agredido por Gendarmería el 12 de marzo de 2025.

Repercusiones judiciales

La causa ha avanzado con hitos significativos contra el efectivo policial involucrado: la jueza federal María Servini procesó al cabo primero de Gendarmería Nacional, Jesús Héctor Guerrero, bajo los cargos de lesiones gravísimas y abuso de armas.

La investigación determinó que Guerrero efectuó al menos seis disparos de gas lacrimógeno en forma horizontal y directa hacia la multitud, incumpliendo el protocolo que exige disparar en un ángulo ascendente de 45°.

disparo pablo grillo

En diciembre de 2025, la Cámara Federal confirmó el procesamiento del gendarme, señalando que su conducta evidenció un "abuso funcional", por lo que se le impuso un embargo de 203 millones de pesos y la prohibición de salir del país.

Hace apenas unos días (10 de febrero de 2026), Grillo se presentó formalmente como querellante y su defensa solicitó que se amplíe la investigación hacia la cadena de mando, incluyendo a los jefes del operativo y a las autoridades políticas de ese momento.