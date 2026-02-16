Pablo Grillo grabó un video y se lo dedicó a Patricia Bullrich: "Con la cabeza intacta"
Tras mostrar numerosos signos de recuperación, el fotoperiodista brutalmente atacado por Gendarmería hace casi un año dejó un mensaje en redes sociales.
A casi un año del disparo del gendarme Jesús Héctor Guerrero que pudo costarle la vida, Pablo Grillo volvió a su hogar para continuar con la rehabilitación, tras meses de internación y operaciones varias.
Contento por su evolución, el fotoperiodista decidió grabar un video con una dedicatoria especial: "¿Qué decirte, Bullrich? Nada, que sos una re compañera. Te hago los dedos en V, te saludo. Acá estamos en el barrio, con la cabeza intacta".
Cabe señalar que Pablo es, ahora, querellante en la causa por el ataque que recibió de Gendarmería el pasado 12 de marzo.
El caso Pablo Grillo, otro episodio de violencia policial
El 12 de marzo de 2025, Pablo Grillo, un fotógrafo independiente de 35 años, se encontraba cubriendo una movilización de jubilados frente al Congreso Nacional en Buenos Aires. Durante el operativo de seguridad, Grillo recibió el impacto directo de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza.
El proyectil le provocó una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, por lo que debió pasar meses internado en estado grave, fue sometido a múltiples cirugías y, tras una lenta mejoría, recientemente pudo regresar a su hogar por unos días para continuar con su rehabilitación.
Repercusiones judiciales
La causa ha avanzado con hitos significativos contra el efectivo policial involucrado: la jueza federal María Servini procesó al cabo primero de Gendarmería Nacional, Jesús Héctor Guerrero, bajo los cargos de lesiones gravísimas y abuso de armas.
La investigación determinó que Guerrero efectuó al menos seis disparos de gas lacrimógeno en forma horizontal y directa hacia la multitud, incumpliendo el protocolo que exige disparar en un ángulo ascendente de 45°.
En diciembre de 2025, la Cámara Federal confirmó el procesamiento del gendarme, señalando que su conducta evidenció un "abuso funcional", por lo que se le impuso un embargo de 203 millones de pesos y la prohibición de salir del país.
Hace apenas unos días (10 de febrero de 2026), Grillo se presentó formalmente como querellante y su defensa solicitó que se amplíe la investigación hacia la cadena de mando, incluyendo a los jefes del operativo y a las autoridades políticas de ese momento.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario