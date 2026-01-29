Es oficial: "Dirty Dancing" tendrá una secuela 40 años después con Jennifer Grey

Para Grey, quien actualmente tiene 65 años, la decisión de retomar este papel no fue tomada a la ligera. La actriz expresó su profunda conexión con el personaje y la importancia de encontrar el momento y el equipo adecuados. “El papel de Baby ha ocupado un lugar muy profundo y significativo en mi corazón, como lo ha hecho en el corazón de tantos fans a lo largo de los años. Durante mucho tiempo me pregunté dónde podríamos encontrar a Baby años después y cómo sería su vida, pero tomó tiempo reunir a las personas en las que sentía que podía confiar para construir sobre el legado de la película original… y estoy emocionada de decir que parece que la espera pronto terminará”, manifestó con entusiasmo.

Asimismo, la actriz fue tajante respecto a la ausencia de Patrick Swayze, fallecido en 2009. En declaraciones previas, Grey dejó claro que esta secuela no pretende ser una copia del pasado: “No hay forma de reemplazar a alguien que ha fallecido; nunca intentás repetir algo que fue mágico. Simplemente vas por algo diferente”.

Estrenada en 1987, "Dirty Dancing" se convirtió en un éxito rotundo que recaudó más de 214 millones de dólares a nivel global. La historia de Baby y Johnny Castle no solo cautivó por sus coreografías y su banda sonora —que incluyó el hit ganador del Oscar, “(I’ve Had) The Time of My Life”—, sino también por su capacidad para abordar tensiones sociales, el despertar personal y temas complejos de la época. Con el inicio de esta nueva producción, la franquicia busca revalidar su vigencia en una era que sigue rindiéndose ante los clásicos.