¡Es otro!: Ibai Llanos bajó 35 kilos

Ibai llanos comunicado.jpg

En la red social X se difundieron dos imágenes que muestran el cambio físico del español, generando una gran cantidad de comentarios. Un usuario escribió: "Está bien que ya no esté tan gordo, pero antes se veía más sano, ahora parece que le queda un año de vida", mientras que otro opinó: "Es raro lo que voy a decir, pero le quedaba mejor estar gordo".

Por otro lado, algunos internautas comenzaron a especular que su pérdida de peso se debía al uso de medicamentos como el Ozempic o a posibles trastornos alimenticios, como la bulimia.

Así está ahora Ibai Llanos

ibai llanos ahora.jpg

Estas teorías hicieron que Ibai Llanos decidiera aclarar su cambio físico a través de un mensaje en redes sociales. "Ahora soy mucho más feliz, puedo subir escaleras sin quedarme sin aire, atarme los cordones sin problemas, ponerme el cinturón del coche y dormir sin mascarilla, todo porque antes pesaba 170 kilos".

"No lo hice por una cuestión estética, lo hice por salud. Si me ven más feo o más guapo, no me importa. Salgo todos los días sin peinarme y me pongo la ropa que me regalan", agregó.

También hizo alusión a que: 'Durante años me llamaron gordo y obeso, ahora tienen que buscar otro argumento, es lo que pasa. Y cerrar con: "Es difícil reconocer cuando alguien está haciendo bien su trabajo, siempre es así", se lamentó el streamer.