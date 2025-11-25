Escándalo: bajaron al Puma Rodríguez de un avión tras una discusión con la tripulación
El artista venezolano fue expulsado de un avión en Quito luego de un conflicto por el equipaje de mano, hecho que quedó grabado por otros pasajeros.
El Puma Rodríguez quedó envuelto en un escándalo luego de que se viralizara un video en el que se ve cómo lo bajan de un avión en Ecuador, tras un incidente con miembros de la tripulación previo a despegar rumbo a Miami.
Según trascendió, el artista había abordado el vuelo tras brindar un show el 23 de noviembre cuando se generó una discusión porque colocó su equipaje de mano en un compartimiento alejado de su asiento. Ante el pedido del personal para reubicarlo, se negó, lo que desencadenó el enfrentamiento y su posterior expulsión del avión.
En las imágenes difundidas por el programa Al rojo vivo, se lo ve al músico al fondo del pasillo, visiblemente molesto, diciendo: "No me siento bien y, de parte de la tripulación, no me dejan estar acá. Es la primera vez en mi vida…”.
Y antes de que pudiera terminar, el capitán lo interrumpió con tono firme: “¡Desembarque de mi avión ahorita! Usted estaba muy grosero con nuestros tripulantes”. Acto seguido, el Puma Rodríguez tomó su valija y descendió.
Más tarde, en diálogo con ese medio, su entorno explicó que el desencuentro se originó en un mal trato por parte de un miembro de la tripulación y si bien el cantante habría intentado disculparse en reiteradas oportunidades, el tripulante informó la situación al capitán, quien resolvió retirarlo del vuelo.
Por el momento, permanece en Quito mientras reorganiza su regreso a Miami, donde reside.
Ca7riel y Paco Amoroso, demorados por el FBI: qué falta cometieron
Ca7triel y Paco Amoroso fueron dos de los grandes ganadores de la última entrega de los Latin Grammy. El dúo se llevó cinco premios en total, pero no solamente fueron noticia por eso, sino que los artistas protagonizaron una inesperada situación en Estados Unidos.
Paco y Ca7triel fueron demorados por el FBI en el aeropuerto, luego de que grabaran un video arriba del avión y desobedecieran las indicaciones de una de las tripulantes de cabina de pasajeros. Los argentinos dejaron Las Vegas para viajar a otra ciudad del país y cumplir con sus obligaciones y habían aprovechado ese momento para hacer un videoclip promocionando la nueva canción con YSY A.
En las imágenes difundidas en redes, se ve a Catriel caminando por el pasillo del avión mientras canta, acompañado por un miembro del equipo que lo filma. Sin embargo, la situación generó mucha incomodidad entre los pasajeros y parte de la tripulación.
Según se puede observar, mientras la situación se desarrollaba, la azafata se muestra muy molesta y le pide al artista que no la toque mientras intentaba seguir con sus tareas a bordo. También se ve cómo la empleada le solicita a otro miembro del personal que avise al piloto sobre lo que estaba pasando.
Acto seguido, la tripulación usa el altoparlante para ordenarle a Ca7triel y a la persona que lo filmaba que vuelvan a sus lugares rápidamente, algo que ya se les había pedido en diferentes oportunidades. Según el procedimiento, la desobediencia motivó la elaboración de un informe por parte de la tripulación.
Una vez que tocaron tierra, el escenario cobró otro sentido. Cuatro agentes del FBI estaban esperando a los argentinos en la puerta de desembarque, donde fueron demorados e interrogados. En el material que se difundió se ve a un representante del grupo dialogando con el personal, mientras los artistas permanecen detrás de él. Después de unos minutos, finalmente se les permitió continuar con su ingreso a la ciudad.
