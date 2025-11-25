Miranda! deja los escenarios: Ángel de Brito reveló la decisión de Ale Sergi y Juliana Gattas
El periodista habló de “separación”, pero el panorama podría apuntar a una pausa prolongada antes de definir qué pasará con la banda.
Miranda! acaba de coronar dos noches en el estadio de Ferro y aguarda una última presentación en diciembre, aunque crecen las versiones de que ese show sería el último en mucho tiempo. El tema se instaló con fuerza cuando Ángel de Brito, en “Ángel responde”, lanzó una definición contundente: “Está confirmada la separación de Miranda! hasta próximo aviso”, aseguró, sorprendiendo incluso a seguidores del grupo.
Según relató el conductor, la información empezó a circular por fuera de los anuncios oficiales: “Se filtró que se despedían y que el año que viene no van a tocar. En principio, anunciaron la vuelta para el 2027. El año que viene no va a estar Miranda! sobre un escenario”, explicó mientras mostraba un material que reforzaba ese rumor.
Más adelante, De Brito aportó detalles sobre lo que habría llevado a esta decisión: “Ojalá que sea para hacer música nueva, pero la versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado las bolas de Juliana Gattas porque él es super prolijo y ella es más volada. Está en otra sintonía”, señaló, adjudicando el parate a diferencias de funcionamiento interno que se habrían acentuado con el tiempo.
Sin embargo, más allá del tono dramático de la revelación, la situación parece encaminarse más hacia un descanso extenso y estratégico, un paréntesis para descomprimir, recuperar energía y permitir proyectos individuales, antes de definir el rumbo definitivo. En la música, estos procesos son habituales y muchas veces anticipan cambios de etapa más que rupturas reales. Aquí también podría tratarse simplemente de cerrar un ciclo para empezar otro más adelante.
¿La última función por un tiempo?
El show de Miranda! en Ferro fue una auténtica celebración pop a cielo abierto, con el estadio convertido en una pista de baile multitudinaria desde el primer minuto. Ale Sergi y Juliana Gattas aparecieron con despliegue, vestuario brillante y la energía que los caracteriza, marcando un recorrido por toda su historia musical con clásicos coreados de principio a fin.
Con pantallas gigantes, visuales coloridas y una puesta escénica trabajada al detalle, el dúo llevó el clima de fiesta al máximo, combinando hits inoxidables con una banda afilada y un público entregado. Un show vibrante, masivo y emocional, digno de un momento consagratorio.
