Escándalo con el actor de Disney Santiago Motolo por un video en el que se lo ve disparando en la Villa 31
El influencer fue filmado disparando con un delincuente a pocos metros de una cancha donde había menores jugando. Conocé todos los detalles.
El entorno de los creadores de contenido y el mundo de la actuación juvenil se han visto sacudidos por un escándalo que involucra directamente a Santiago Motolo. En las últimas horas, la difusión masiva de un video a través de las redes sociales ha generado un rechazo unánime por parte de la opinión pública. En las imágenes, se observa al joven actor, recordado por sus trabajos en la pantalla de Disney, manipulando un arma de fuego y efectuando disparos al aire en el corazón de la Villa 31, un hecho que pone en relieve una situación de extrema peligrosidad.
Aunque el episodio ocurrió originalmente hace algunas semanas, su reciente viralización ha expuesto la gravedad del contexto en el que se desarrolló. En el material audiovisual, Motolo aparece junto a un individuo vinculado a la delincuencia local mientras ambos accionan una pistola calibre 9 milímetros. La situación cobra un matiz aún más alarmante debido a la ubicación del suceso, ya que los disparos se realizaron a muy pocos metros de una cancha de fútbol en la que varios niños se encontraban jugando.
El motivo de la presencia del influencer en el Barrio Padre Mugica era, en principio, la generación de contenido para sus diversos canales digitales. De hecho, en publicaciones anteriores al estallido de esta polémica, el propio Santiago Motolo había mencionado que tuvo que abandonar el asentamiento debido a un presunto tiroteo. Sin embargo, tras la aparición de las pruebas que lo muestran a él mismo disparando, el reconocido streamer ha decidido mantener un hermetismo absoluto y no ha emitido ninguna declaración ni descargo para aclarar lo sucedido frente a su audiencia.
Santiago Motolo ha construido una trayectoria que combina la televisión de alta producción con el éxito en las redes sociales. En su faceta como actor, destacan participaciones en proyectos de gran impacto como la serie El Marginal y la tira de Disney O11CE. En la actualidad, su carrera está volcada casi íntegramente al mundo del streaming, donde acumula cientos de miles de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube. Gran parte de su alcance mediático se debe también a su relación con su hermano, el famoso YouTuber Fran MG, con quien comparte frecuentemente vlogs de entretenimiento y desafíos. Este escándalo representa un giro inesperado en su perfil público, dejando a sus seguidores a la espera de una explicación oficial.
