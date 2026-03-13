Escándalo con el actor de Disney Santiago Motolo por un video en el que se lo ve disparando en la Villa 31

Santiago Motolo ha construido una trayectoria que combina la televisión de alta producción con el éxito en las redes sociales. En su faceta como actor, destacan participaciones en proyectos de gran impacto como la serie El Marginal y la tira de Disney O11CE. En la actualidad, su carrera está volcada casi íntegramente al mundo del streaming, donde acumula cientos de miles de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube. Gran parte de su alcance mediático se debe también a su relación con su hermano, el famoso YouTuber Fran MG, con quien comparte frecuentemente vlogs de entretenimiento y desafíos. Este escándalo representa un giro inesperado en su perfil público, dejando a sus seguidores a la espera de una explicación oficial.