La participación del volante en esta campaña tuvo un valor particular. Debido a una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles, el futbolista apenas había disputado tres encuentros durante el año. Sin embargo, estuvo presente en dos compromisos determinantes de la Sudamericana. Fue titular en la revancha frente a Vasco da Gama en el Maracaná, cuando se necesitaba ganar por dos goles para meterse en la final, y también sumó minutos en el partido decisivo contra el conjunto brasileño.