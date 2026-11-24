¿Estaba escrito? Rodrigo Battaglia había anticipado el título de Boca ante Atlético Mineiro
El mediocampista del Xeneize compartió en Instagram una nota que había redactado durante la mañana previa al partido decisivo en Barranquilla.
La consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 dejó numerosas imágenes y festejos para el recuerdo. Sin embargo, Rodrigo Battaglia sorprendió con una publicación especial en sus redes sociales: compartió un escrito que había realizado horas antes de la final ante Atlético Mineiro y en el que anticipaba el desenlace.
El volante central, que ingresó durante el segundo tiempo en Barranquilla, publicó una fotografía junto al trofeo y distintas postales con sus compañeros y familiares. Entre ellas, mostró la nota que había escrito durante la mañana previa al encuentro.
La premonición de Rodrigo Battaglia antes de la final de la Copa Sudamericana
"Hoy vamos a ganar la Copa Sudamericana en Barranquilla porque lo merecemos como grupo. Vamos Boca!!!", había redactado el mediocampista. Un mensaje cargado de confianza que, después del partido, adquirió un significado especial. La predicción terminó cumpliéndose: el Xeneize derrotó con autoridad al Galo gracias a los goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel y volvió a conquistar un título internacional después de 18 años.
La participación del volante en esta campaña tuvo un valor particular. Debido a una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles, el futbolista apenas había disputado tres encuentros durante el año. Sin embargo, estuvo presente en dos compromisos determinantes de la Sudamericana. Fue titular en la revancha frente a Vasco da Gama en el Maracaná, cuando se necesitaba ganar por dos goles para meterse en la final, y también sumó minutos en el partido decisivo contra el conjunto brasileño.
La situación física de Battaglia y Paredes de cara al próximo partido
Ahora, su presencia ante Independiente Rivadavia en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, estaba en duda por un golpe en la mano derecha.
Su situación, al igual que la de Leandro Paredes, que permanecía bajo observación médica tras sufrir un cuadro de deshidratación y un golpe de calor, era un tema a seguir para Rodolfo Arruabarrena.
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