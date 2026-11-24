La meta de $500.000: "Amigos, sé que por acá somos varios… y más del mundo Boca quizás; los que me conocen saben que no me gusta exponer estos temas, porque sé la situación actual del país y me da vergüenza… pero quizás puedan tirarme una soga; si 500 de uds me donan $1000 llego a cubrir esto que me tiene casi sin dormir", escribió junto al emoji de una cara invertida, explicando que debe mudarse en breve y se le dificulta cubrir los costos sola.