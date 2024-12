Escándalo tras la eliminación de Delfina de Gran Hermano: la furiosa reacción de su familia

"Ella eligió no hablar y se la respeta", adicionó, en lo que -aparentemente- se habría tratado de un ataque de ansiedad de Delfina.

Qué pasó con la familia de Delfina de Gran Hermano

Luego del episodio donde la modelo de 18 años prefirió no aparecer ante las cámaras ni dialogar con el conductor, Ángel de Brito informó ciertos incidentes con los familiares de Delfina, que fueron a alentarla a la tribuna y se sintieron profundamente decepcionados con el resultado de la votación.

Por supuesto, los noteros presentes en el estudio televisivo quisieron hablar con ellos y, en el caso de LAM, De Brito contó lo ocurrido: "Familia de Delfina, indignados con la eliminación, no nos quisieron dar nota, dijeron que se habló mal de ella en #LAM para que se vaya", expuso el periodista.

Uno de los testigos de lo ocurrido dentro del estudio fue Nicolás, pareja de Emma Vich, quien relató detalles de lo sucedido: "De la tribuna del frente le gritaron a la de Delfina: ‘¿Y para que entró?’. Y ahí no sé quién de la tribuna de ella empezó a bardear al que había gritado eso. La hermana o no sé quién se descompuso, alguien del frente grababa la situación y de la tribuna de Delfina empezaron a discutir de nuevo para que no filmen", especificó el joven.