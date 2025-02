Escándalo $LIBRA: un documento clave podría condenar a Milei ante la justicia y lo tiene Hyden Davis

"El Presidente no ha dado ninguna explicación, de ningún tipo, en lo de Viale (Jonatan) dijo estupideces y Viale no le repreguntó nada. Es increíble que, a más de una semana, del peor escándalo que ha tenido la Argentina en este último tiempo, no ha dado una explicación lógica, coherente y completa", sostuvo Duggan en el programa TVR con la conducción de Andrea Rincón y Juan Amorín.