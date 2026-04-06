Tomás Dente volvió a exponer a su producción en vivo y apuntó enojado contra el graphista

tomas dente

"Recién leí el graph que decía: ‘nadie llega a fin de mes’. Ojo con ese tipo de afirmaciones. Perdón que lo diga en vivo, pero esto es televisión verdad. Están siendo injustos", sumó Dente, conocido por su afinidad al Gobierno libertario.

Ante esta situación, el responsable de los zócalos insistió con mensajes duros sobre la actualidad económica, lo que llevó a Dente a redoblar la apuesta. Lejos de evitar generalizaciones, el conductor amplió sus críticas y apuntó contra sus colegas: "Por lo menos en el programa en el que yo esté pido que seamos mesurados, porque si no alimentamos la grieta y no me quiero subir a ese tren, en el que están prácticamente todos los periodistas pauteros de este país, acomodados por los gobiernos de turno".

Mientras tanto, uno de sus panelistas le respondió con datos de una encuesta que indicaba que el 75% de los argentinos no llega a fin de mes. Para tratar de reforzar su postura, agregó: "Es cierto que la situación es acuciante para muchísimas familias pero también hay sectores que se están empezando a reactivar y tenemos una Argentina floreciente y tenemos que dar una mirada un poquito más esperanzadora y promisoria".