Tomás Dente volvió a exponer a su producción en vivo y apuntó enojado contra el graphista
Decidido a sostener el relato libertario, el periodista volvió a enfrentarse con su producción y negó que "nadie llega a fin de mes" ya que, aseguró, él sí puede.
El periodista Tomás Dente volvió a amenazar en vivo a su producción para que adecuen los graphs de su programa a su visión libertaria de la realidad. Tras mostrarse muy molesto días atrás por un graph que daba cuenta de la dura realidad que atraviesan los trabajadores en medio del ajuste del gobierno de Javier Milei y sus dificultades para llegar a fin de mes en un contexto de licuación de salarios, hizo un rápido recuento que desmintió las dificultades que enfrentan millones de argentinos.
"Para que el graphista no se equivoque, ¿quién está en el graph? Cris querido, portate bien sinvergüenza", comenzó Dente su amenaza y dictó lo que debía decir el graph: "Viajaron más ahora que en la última semana santa del peronismo. Y tratemos de evitar el "nadie llega a fin de mes", porque los "2; 3; 4; 6; 8 que estamos laburamos a destajo toda la semana y llegamos a fin de mes".
Y concluyó: "Insistió percepciones subjetivas, apreciaciones personales, no dentro del ámbito periodístico".
Así Dente sumó un nuevo capítulo en su enfrentamiento con el resto de los trabajadores de su producción. Días atrás había protagonizado un tenso cruce en vivo por los zócalos que salían durante la emisión de su programa, y dejó al descubierto diferencias internas que rápidamente se trasladaron a la pantalla, ya que la producción no tardó en responderle con datos y por el mismo medio.
Todo comenzó por un graph que no coincidía con su mirada sobre la situación del país. Visiblemente molesto, el conductor de Crónica TV decidió salir al cruce de su producción: "Siento que hay una narrativa enquistada en los medios y te quieren vender que lo que está pasando en la Argentina es apocalíptico", lanzó.
"Recién leí el graph que decía: ‘nadie llega a fin de mes’. Ojo con ese tipo de afirmaciones. Perdón que lo diga en vivo, pero esto es televisión verdad. Están siendo injustos", sumó Dente, conocido por su afinidad al Gobierno libertario.
Ante esta situación, el responsable de los zócalos insistió con mensajes duros sobre la actualidad económica, lo que llevó a Dente a redoblar la apuesta. Lejos de evitar generalizaciones, el conductor amplió sus críticas y apuntó contra sus colegas: "Por lo menos en el programa en el que yo esté pido que seamos mesurados, porque si no alimentamos la grieta y no me quiero subir a ese tren, en el que están prácticamente todos los periodistas pauteros de este país, acomodados por los gobiernos de turno".
Mientras tanto, uno de sus panelistas le respondió con datos de una encuesta que indicaba que el 75% de los argentinos no llega a fin de mes. Para tratar de reforzar su postura, agregó: "Es cierto que la situación es acuciante para muchísimas familias pero también hay sectores que se están empezando a reactivar y tenemos una Argentina floreciente y tenemos que dar una mirada un poquito más esperanzadora y promisoria".
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