Javier Milei recibió a José Antonio Kast en la Casa Rosada
El encuentro entre el Presidente y su par de Chile busca consolidar una alianza política y económica en la región.
El presidente Javier Milei recibió a su par de Chile, José Antonio Kast, este lunes por la mañana en la Casa Rosada. Ambos mandatarios mantendrán una reunión privada que tiene como objetivo consolidar una alianza política en la región.
La llegada de Kast a la Casa Rosada se produjo minutos después de las 10 de la mañana. El presidente chileno arribó en un auto oficial y fue recibido por Milei en el ingreso.
Ambos mandatarios se fundieron en un afectuoso abrazo y realizaron el saludo protocolar. Luego, se dirigieron al despacho presidencial donde mantendrán una reunión privada.
Se trata del primer viaje oficial de Katz al exterior desde que asumió la presidencia el pasado 11 de marzo. Su visita a Argentina refuerza una tradición diplomática entre ambos países, dado que los presidentes chilenos suelen elegir Buenos Aires como su primer destino internacional tras asumir el cargo.
“Como ha sido costumbre en la historia de nuestra patria, el primer viaje se hace en la República hermana de Argentina”, señaló antes de partir.
Infraestructura, seguridad y comercio
Milei, que estuvo presente en la ceremonia de asunción, aprovechará su sintonía ideológica con el presidente chileno para sellar una alianza regional en términos políticos y económicos. De esta forma, el encuentro de hoy pone fin a las tensiones que caracterizaron las relaciones entre ambos gobiernos durante el mandato de Gabriel Boric.
La reunión privada entre ambos mandatarios no será el único elemento relevante del viaje. En esta oportunidad, Kast arribó acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.
La composición de la comitiva chilena da cuenta que temas como infraestructura, seguridad y comercio formarán parte de la agenda. En ese sentido, la mejora de la conectividad entre Chile y Argentina, incluyendo los pasos fronterizos, será uno de los temas a tratar.
También se discutirán temas de seguridad, centrados en una coordinación frente al avance del crimen organizado y el narcotráfico.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario