Javier Milei recibió a José Antonio Kast en la Casa Rosada

Infraestructura, seguridad y comercio

Milei, que estuvo presente en la ceremonia de asunción, aprovechará su sintonía ideológica con el presidente chileno para sellar una alianza regional en términos políticos y económicos. De esta forma, el encuentro de hoy pone fin a las tensiones que caracterizaron las relaciones entre ambos gobiernos durante el mandato de Gabriel Boric.

La reunión privada entre ambos mandatarios no será el único elemento relevante del viaje. En esta oportunidad, Kast arribó acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

La composición de la comitiva chilena da cuenta que temas como infraestructura, seguridad y comercio formarán parte de la agenda. En ese sentido, la mejora de la conectividad entre Chile y Argentina, incluyendo los pasos fronterizos, será uno de los temas a tratar.

También se discutirán temas de seguridad, centrados en una coordinación frente al avance del crimen organizado y el narcotráfico.