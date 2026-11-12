Escándalo en MasterChef: hallaron un pelo en el plato de Edith Hermida y acusó a sus compañeros

El fuerte cruce entre Edith Hermida y La Negra Vernaci

La situación tampoco terminó cuando Vernaci recibió una devolución positiva por sus ñoquis de ricota con manteca de salvia y limón. Antes de regresar a su estación, Wanda volvió a mencionar el episodio del pelo y recordó que Hermida la había señalado como posible responsable. Fue entonces cuando Vernaci decidió intervenir y protagonizó un intercambio picante con su compañera.

“Yo no quiero ni decir las cosas que hace. Me ha tirado del pelo. Decí la verdad, ¿me tiraste del pelo o no?”, le recriminó. Hermida respondió que Vernaci también le había dado “un castañazo”. La conductora de Bendita no se quedó callada y justificó su reacción con otra frase contundente: “¿Cómo te va a tirar del pelo una participante cuando no le gusta algo? Yo le apliqué un correctivo”.

¿Quiénes consiguieron el beneficio en MasterChef Celebrity?

Después de escuchar las devoluciones, los integrantes del jurado deliberaron para definir quiénes accederían a la noche de beneficio. Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Mike Amigorena, Luciana Geuna y Lizy Tagliani fueron los participantes que consiguieron avanzar.

En cambio, la China Ansa, Hernán de Mala Fama, Pablo Migliore y Edith Hermida recibieron delantales grises y deberán afrontar la gala de última chance. Así, entre los errores culinarios, el inesperado pelo en su plato y las discusiones con sus compañeros, Hermida terminó protagonizando una de las noches más tensas de la competencia.