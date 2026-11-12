Escándalo en MasterChef: hallaron un pelo en el plato de Edith Hermida y acusó a sus compañeros
La conductora de Bendita protagonizó una noche complicada en el reality de Telefe. El fuerte cruce con La Negra Vernaci.
Una nueva polémica sacudió a MasterChef Celebrity. Edith Hermida vivió una gala para el olvido después de que el jurado encontrara un pelo en su preparación. El episodio generó comentarios de sus compañeros, acusaciones cruzadas y un tenso enfrentamiento con Elizabeth “La Negra” Vernaci.
La conductora de Bendita presentó un pescado marinado con limón, hierbas frescas y manteca, acompañado de papines patagónicos y una salsa bechamel de puerro. Sin embargo, cuando Maru Botana comenzó a observar el plato, advirtió un detalle que cambió por completo la devolución: “Un pelo”, exclamó.
Wanda Nara también reaccionó al hallazgo y dejó en claro su postura: “Yo como todo, pero me llega un plato con un pelo y no puedo seguir comiendo”. Desde las estaciones, algunos participantes consideraron que Hermida merecía recibir directamente el delantal negro. La periodista, lejos de aceptar las críticas, apuntó contra sus compañeros y lanzó una fuerte acusación: “Me tendieron una trampa”.
Las duras críticas del jurado a Edith Hermida
El problema del pelo no fue el único inconveniente que encontró el jurado en la preparación. Damián Betular cuestionó el resultado general del plato y señaló que los sabores no estaban suficientemente desarrollados. “Está medio lavadito de sabores”, sostuvo el pastelero.
Por su parte, Dolli Irigoyen, quien reemplazó a Germán Martitegui durante la gala, marcó varios errores técnicos: la bechamel estaba demasiado espesa, el pescado no había conseguido el dorado esperado y Hermida no había respetado las indicaciones para terminar la cocción con manteca, aceite de oliva y limón.
El fuerte cruce entre Edith Hermida y La Negra Vernaci
La situación tampoco terminó cuando Vernaci recibió una devolución positiva por sus ñoquis de ricota con manteca de salvia y limón. Antes de regresar a su estación, Wanda volvió a mencionar el episodio del pelo y recordó que Hermida la había señalado como posible responsable. Fue entonces cuando Vernaci decidió intervenir y protagonizó un intercambio picante con su compañera.
“Yo no quiero ni decir las cosas que hace. Me ha tirado del pelo. Decí la verdad, ¿me tiraste del pelo o no?”, le recriminó. Hermida respondió que Vernaci también le había dado “un castañazo”. La conductora de Bendita no se quedó callada y justificó su reacción con otra frase contundente: “¿Cómo te va a tirar del pelo una participante cuando no le gusta algo? Yo le apliqué un correctivo”.
¿Quiénes consiguieron el beneficio en MasterChef Celebrity?
Después de escuchar las devoluciones, los integrantes del jurado deliberaron para definir quiénes accederían a la noche de beneficio. Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Mike Amigorena, Luciana Geuna y Lizy Tagliani fueron los participantes que consiguieron avanzar.
En cambio, la China Ansa, Hernán de Mala Fama, Pablo Migliore y Edith Hermida recibieron delantales grises y deberán afrontar la gala de última chance. Así, entre los errores culinarios, el inesperado pelo en su plato y las discusiones con sus compañeros, Hermida terminó protagonizando una de las noches más tensas de la competencia.
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