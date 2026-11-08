Qué pasa hoy domingo con MasterChef Celebrity tras la llegada del papa León XIV a la Argentina

Campi

Sebastián Presta

Mike Amigorena

Marta Fort

Grego Rossello

Elizabeth Vernaci

Pablo Giralt

Pablo Migliore

Por otro lado, quienes no consiguieron destacarse tendrán que jugarse su continuidad en la noche de última chance. Allí estarán Edith Hermida, Luck Ra, Nazareno Casero, Karina Mazzocco, Julieta Nair Calvo, Julieta Poggio, Rocío Robles, Luciana Geuna, Lizy Tagliani, Mala Fama y China Ansa.

De esta manera, MasterChef Celebrity tendrá un domingo cargado de desafíos, beneficios y tensión, con dos grupos de participantes que buscarán llegar de la mejor manera a la próxima etapa del reality.

A qué hora y cómo ver la gala de MasterChef Celebrity

La gala de este domingo de MasterChef Celebrity se podrá ver desde las 22:15, por la pantalla de Telefe. El programa conducido por Wanda Nara también estará disponible a través de distintas plataformas para quienes prefieran seguir la competencia por internet.

Las opciones para ver el reality en vivo son Telefe, Telecentro Play, DirecTV Go y Flow. Además, se podrá seguir por streaming a través del canal de YouTube de Telefe.