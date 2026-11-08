Qué pasa hoy domingo con MasterChef Celebrity tras la llegada del papa León XIV a la Argentina
El reality de Telefe tendrá una nueva gala con importantes beneficios y una instancia decisiva para los participantes que no lograron convencer al jurado.
Después de una exigente prueba de hamburguesas, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana definieron quiénes consiguieron subir al balcón de MasterChef Celebrity. Grego Rossello obtuvo el pase directo durante la degustación, mientras que Elizabeth "La Negra" Vernaci, Pablo Giralt y Pablo Migliore también lograron asegurarse un lugar entre los mejores de la jornada.
Por el contrario, Josefina "China" Ansa, Lizy Tagliani, Edith Hermida, Rocío Robles y Hernán "Mala Fama" Coronel recibieron el delantal gris y deberán afrontar la noche de última chance.
En este contexto, este domingo 8 de noviembre, el certamen culinario tendrá una nueva emisión con una instancia fundamental: la noche de beneficios. Los participantes buscarán destacarse frente al jurado para conseguir ventajas y evitar quedar en una situación complicada dentro de la competencia.
Quiénes cocinan este domingo en MasterChef Celebrity
La noche de beneficios reunirá a los famosos que tuvieron un mejor desempeño durante la semana 6. Ellos competirán por las medallas y las ventajas que el jurado entrega como reconocimiento a sus preparaciones.
Los participantes que cocinarán en esta instancia son:
-
Campi
Sebastián Presta
Mike Amigorena
Marta Fort
Grego Rossello
Elizabeth Vernaci
Pablo Giralt
Pablo Migliore
Por otro lado, quienes no consiguieron destacarse tendrán que jugarse su continuidad en la noche de última chance. Allí estarán Edith Hermida, Luck Ra, Nazareno Casero, Karina Mazzocco, Julieta Nair Calvo, Julieta Poggio, Rocío Robles, Luciana Geuna, Lizy Tagliani, Mala Fama y China Ansa.
De esta manera, MasterChef Celebrity tendrá un domingo cargado de desafíos, beneficios y tensión, con dos grupos de participantes que buscarán llegar de la mejor manera a la próxima etapa del reality.
A qué hora y cómo ver la gala de MasterChef Celebrity
La gala de este domingo de MasterChef Celebrity se podrá ver desde las 22:15, por la pantalla de Telefe. El programa conducido por Wanda Nara también estará disponible a través de distintas plataformas para quienes prefieran seguir la competencia por internet.
Las opciones para ver el reality en vivo son Telefe, Telecentro Play, DirecTV Go y Flow. Además, se podrá seguir por streaming a través del canal de YouTube de Telefe.
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