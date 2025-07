Escándalo con Mike Amigorena en La Cena de los Tontos: lo echaron y ya tiene reemplazo

De esta manera, se espera que -de manera inminente- Gustavo Bermúdez sea quien se pare en el escenario del Teatro El Nacional, para reemplazar al reconocido actor que brilló en "Los Exitosos Pells".

Qué sucedió entre Mike Amigorena y sus compañeros de elenco

En su momento, el periodista había asegurado que Amigorena mantiene una actitud distante con sus compañeros y no participa de las actividades grupales. “Mike no comparte charlas, no está en los momentos sociales ni sube a las redes con ellos. Hace rancho aparte”, afirmaba.

Además, remarcó en ese entonces que incluso evita saludar a integrantes del elenco y del equipo técnico.

La evidencia de esta grieta se hizo visible también en la promoción de la obra: “En redes se ve que Bossi y Laurita hacen posteos juntos, videos, fotos… y Mike no aparece por ningún lado. No es normal que promocionen una obra sin uno de sus protagonistas”, subrayó Etchegoyen.

Otro dato que alimentó el escándalo fue la supuesta salida de uno de los productores del espectáculo, Guillermo Francella. Si bien no se conocen los motivos oficiales, los rumores apuntan a las internas como factor determinante.

Mientras tanto, ni Amigorena ni sus compañeros nunca hicieron declaraciones públicas sobre el tema. Desde la producción mantuvieron siempre un perfil bajo e intentaron contener la situación para que no afecte el rendimiento en escena, pero la tensa relación entre los protagonistas terminó con la salida de Mike.