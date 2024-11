Escándalo con un famoso en el programa de Susana Giménez: "Corriendo por los pasillos para fajar a Nazareno"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1861198681019388052&partner=&hide_thread=false El Turco García SE QUISO IR A LAS MANOS en el juego del programa de Susana Giménez



La panelista fue una de las invitadas al programa de la diva de los teléfonos, y vio de cerca el supuesto escándalo protagonizado por el exfutbolista. "El pibe debe haber escuchado 10, no creo que lo haya hecho a propósito. Él (por el Turco) creo que hizo demasiado escándalo. Ella lo quiso calmar", detalló.

"'Nos robaron', gritaba el Turco", relató Latorre, mientras que la panelista Juli Argentina acotó que ya venía la pica entre Nazareno y el Turco" durante el juego. Finalmente, Yanina contó que un productor de Susana explicó que el problema ocurrió porque el exjugador incurrió en una acción que no es válida, lo que derivó en la intervención del actor. "Ella puso 10, y el Turco gritó 11 y eso no vale, me dicen", completó.

García tiene un reciente antecedente violento cuando se agarró a trompadas en su propio programa con el influencer Camisetas Nani. El exfutbolista encabezaba un ciclo que reunía todo tipo de invitados, que se juntaban a charlar y compartir un asado.

durante la grabación, y mientras se transmitía en vivo por Instagram, el siempre divertido ex jugador se trenzó a golpes con el influencer Camisetas Nani, en una secuencia que supo ser viral.