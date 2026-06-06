El misterioso fanático que dejó una flor en la puerta de la casa del Indio Solari y se volvió viral
Horas después de conocida la noticia del fallecimiento del artista los homenajes no dejan de multiplicarse.
La muerte de Indio Solari conmociona al país entero: con 77 años, el emblema del rock nacional dijo adiós, dejando un profundo vacío en sus seguidores. Por eso, miles de fanáticos se acercaron a puntos neurálgicos de nuestra nación, entre los cuales el principal es Plaza de Mayo.
Referente indiscutido de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el músico dejó su huella en varias generaciones con su obra y construyó un fenómeno cultural sin precedentes. Por eso, en cuanto comenzó a difundirse la noticia de su deceso, la conmoción se manifestó tanto en las redes sociales como en distintos lugares ligados a su historia personal.
La información se conoció pasadas las 9 de la mañana del viernes y, casi de manera simultánea, la atención se trasladó hacia la vivienda que el cantante ocupaba en Parque Leloir, dentro del partido bonaerense de Ituzaingó. Allí, donde eligió pasar sus últimos años lejos de la exposición pública, comenzaron a acercarse los primeros admiradores golpeados por la dolorosa noticia.
Como ocurre habitualmente ante la pérdida de figuras tan significativas, los móviles de televisión se instalaron rápidamente en el lugar para reflejar las primeras expresiones de afecto y despedida de quienes siguieron su carrera durante décadas.
En ese contexto, Fernando Molinero, periodista y conductor de La Viola (TN), compartió al aire una escena sencilla, pero cargada de simbolismo. Desde las inmediaciones de la casa del artista, relató un episodio que expuso con claridad el impacto emocional que provocó la muerte del músico.
“No sé si ven esa flor que dejaron ahí en la puerta. De repente apareció un muchacho de unos 40 y pico de años que se acercó en silencio y dejó una flor. Tenía una cara de abatido. Imagínense lo que va a ser en las próximas horas”, expresó el cronista, notablemente afectado por el momento que estaba cubriendo.
En las últimas horas, la Justicia dio a conocer los detalles oficiales sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Indio Solari. A través de un informe emitido por la Fiscalía General de Morón, se confirmaron los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo del mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
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