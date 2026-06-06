El misterioso fanático que dejó una flor en la puerta de la casa del Indio Solari y se volvió viral

En ese contexto, Fernando Molinero, periodista y conductor de La Viola (TN), compartió al aire una escena sencilla, pero cargada de simbolismo. Desde las inmediaciones de la casa del artista, relató un episodio que expuso con claridad el impacto emocional que provocó la muerte del músico.

“No sé si ven esa flor que dejaron ahí en la puerta. De repente apareció un muchacho de unos 40 y pico de años que se acercó en silencio y dejó una flor. Tenía una cara de abatido. Imagínense lo que va a ser en las próximas horas”, expresó el cronista, notablemente afectado por el momento que estaba cubriendo.

En las últimas horas, la Justicia dio a conocer los detalles oficiales sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Indio Solari. A través de un informe emitido por la Fiscalía General de Morón, se confirmaron los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo del mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.