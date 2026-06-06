Vero Lozano sorprendió a Marixa Balli en vivo y reveló un dato desconocido sobre su verdadero nombre
La conductora aprovechó el cumpleaños de la panelista para recordar una curiosidad de su historia personal que generó sorpresa en el estudio.
En medio de los festejos por el cumpleaños de Marixa Balli, Verónica Lozano protagonizó un momento inesperado al sacar a la luz un detalle poco conocido sobre la identidad de la panelista. La situación ocurrió durante una emisión de Cortá por Lozano y rápidamente captó la atención de todos los presentes.
Mientras sus compañeros le dedicaban saludos y mensajes afectuosos, la conductora decidió repasar algunos episodios de la extensa trayectoria de Balli. Fue entonces cuando mencionó el nombre con el que fue inscripta originalmente, una revelación que tomó por sorpresa a más de uno en el estudio.
La empresaria y figura televisiva alcanzó la fama bajo el nombre de Marixa Balli, aunque tiempo atrás contó que su nombre completo es Marisa Laura Cavalli. El tema volvió a instalarse durante la celebración, generando risas y comentarios entre los integrantes del programa.
Lejos de incomodarse, Balli se sumó al intercambio con buen humor y recordó distintas anécdotas vinculadas a sus comienzos en el mundo artístico. En ese contexto, volvió a aparecer la historia de cómo terminó adoptando el apellido que la acompañó durante toda su carrera pública.
El episodio derivó en una charla distendida sobre sus primeros pasos en el espectáculo, una etapa en la que fue construyendo la imagen que más tarde la convertiría en una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina.
La sorpresa de Lozano terminó transformándose en uno de los momentos destacados de la emisión. Entre recuerdos, bromas y muestras de cariño, el cumpleaños de Marixa Balli se convirtió también en una excusa para repasar parte de su historia y recordar algunos datos que muchos espectadores desconocían.
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