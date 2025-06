Escandalosa pelea entre Eugenia y Luz en Gran Hermano: "Ratera, embustera y tergiversadora"

Visiblemente alterada, Eugenia siguió recriminándole: “Yo te he escuchado los primeros días en que estuve aquí y todavía estaba Brian. Eso es mentir deliberadamente y con algo serio. A mí, mentirosa no me digas, mocosa atrevida”, insistió mientras la tensión crecía en el ambiente.

Luz, sin perder la calma, respondió con una mirada fija y una media sonrisa, desdramatizando la situación al mirar a cámara y decir: “Sacada”. Pero Eugenia no se detuvo y subió el tono: “Mentirosa tu hermana, a mí no me digas mentirosa. Decime si no es verdad lo que yo digo, porque te escuché”.

En respuesta, Tito repitió varias veces: “Sacate, sacate, sacate”, sin involucrarse más en la discusión. Luego, cambió su postura y trató de desactivar el conflicto: “Callate. Tenés la térmica alta, no se puede hablar con vos”.

Eugenia retomó la palabra mientras se alejaba por el pasillo, sin bajar la intensidad: “Eso es mentir con algo serio. Yo no soy mentirosa. Como cuando te tomaste la cerveza de La Tana -Katia Fenochio- y en la cara le decías ‘No Tanita, yo no me la he tomado’. Eso también es mentir, robás y mentís consecutivamente”.

Luz, sin alterarse, reconoció con frialdad: “Es verdad, asumo que lo soy”, aunque apenas terminó de hablar, la santiagueña cerró el enfrentamiento con un grito: “Ratera y mentirosa. Ratera, embustera, tergiversadora y se hace la víctima. Son un embole galopante los dos -refiere a Santiago ‘Tato’ Algorta”.