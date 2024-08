Esmeralda Mitre iniciará acciones legales contra Yanina Latorre: el descargo de la actriz

Luego, agregó: “Yo vivo en un departamento en Recoleta en la calle más cara de Buenos Aires de 250 metros cuadrados con terraza, yo no consumo ni tengo problemas de adicciones...yo me he roto el alma trabajando desde los 17 años y soy aristócrata por la profesión que elegí y mi carrera, no por mi familia. Yo soy aristócrata y no por mi apellido...me mantuve siempre sola y este departamento me lo compré con mi plata y mi ex marido...lo tengo que aclarar esto”.

El descargo de Esmeralda Mitre contra Yanina Latorre

En ese sentido, Mitre anunció el inicio de acciones legales contra Yanina: “Yanina Latorre dijo que había vendido mis obras de arte y ahora les puedo mostrar que están todas acá...yo lo que le digo a la gente es que si yo estuviese en indigencia, vendo una obra de estas y ya dejó de estarlo. Vivo de mi trabajo y mi herencia, y tengo propiedades a mi nombre, y lo digo por este feroz ataque de Yanina Latorre que va a ser denunciada por muchísimo dinero”.

“Voy a iniciar acciones legales contra ella y contra todas las personas que dijeron cosas de mí, por daños morales, psicológicos y violencia. Además por haber afirmado y no chequeado. De hecho, también quiero aclarar que no tomo alcohol y no hago nada de todo eso que dicen”, dijo después la actriz. De esta forma, concluyó: “A mi me cae mal tomar alcohol por eso no tomo y Yanina Latorre hizo algo terrible y no solo conmigo sino con toda la gente. Tanta maldad no puede existir porque esto me perjudica y yo agradezco a la gente que no cree en lo que ella dijo. Yo no le diría nada a ella, la Justicia hablará con ella pero esta vez no hay perdón”.