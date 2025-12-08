Esperado mensaje: el Indio Solari emocionó al público en pleno show con una aparición especial

indio solari mensaje

Ese fragmento bastó para que el estadio -y más tarde las redes- se inundara de mensajes de cariño. Los fans lo vivieron como una aparición esperada, una señal de cercanía en medio de su distancia forzada. El músico remató su mensaje con palabras que quedaron resonando mucho después de que el video terminara: “Los quiero mucho, los respeto mucho como público. Son de los mejores del planeta”, declaró antes de enviar un abrazo simbólico que miles recibieron como si fuera en persona.