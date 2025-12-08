Netflix: la película dramática y romántica turca que entró en el top 10 de la plataforma
Estrenada en febrero de este año y con una duración de 90 minutos, este film turco fue dirigido por Engin Erden. Los detalles en la nota.
Las producciones románticas siguen marcando tendencia en las plataformas de streaming, donde los relatos cargados de emoción e intensidad logran captar a un público cada vez más amplio. En ese contexto, Netflix volvió a ganar protagonismo con una película que rápidamente se metió entre los favoritos de los usuarios.
Se trata de “Tras el viento”, un drama turco que combina sensibilidad, tensión y paisajes cautivantes. Estrenada en febrero de este año, este film tiene una duración de 90 minutos y cuenta con la dirección de Engin Erden, mientras que su elenco de primer nivel brilla por su talento.
Además de su historia atrapante, Hande Erçel y Baris Aytac son los protagonistas principales y aportan solidez y química, siendo una de las grandes clave que explica su éxito en la plataforma.
De qué trata "Tras el viento"
La historia sigue a Asli Mansoy, una profesional meticulosa y dedicada, y a Ege Arduç, un espíritu libre que vive el día a día entre olas y sin un rumbo preciso de vida. Sus caminos se cruzan cuando, de forma inesperada, ambos reciben la herencia compartida de una empresa en decadencia.
Obligados a trabajar codo a codo para salvar el negocio, descubren que detrás de sus diferencias hay puntos en común que nunca imaginaron. A medida que avanzan, la convivencia y los desafíos terminan acercándolos más de lo que cualquiera hubiese previsto.
Reparto de "Tras el viento"
- Hande Erçel como Asli Mansoy
- Baris Aytac como Ege Arduç
- Baris Aytac como Yaman
- Olimpia Ahenk como Sirma
- Gözde Mutluer como Yasemin
- Serhat Nalbantoglu como Nazmi
- Ahmet Saraçoglu como Arif
Tráiler de "Tras el viento"
