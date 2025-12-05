El Indio Solari volvió sobre el final de Los Redondos de Ricota y apuntó sin rodeos contra Skay

El momento más áspero llegó cuando recordó el final de la banda que marcó una época. Sin titubear, rememoró el impacto emocional que le dejó la ruptura y dirigió su malestar hacia Skay: “Viví un duelo con el final de Los Redondos porque era mi banda, y a Skay se le ocurre decir en un reportaje que todo esto se debía a que uno de nosotros se había querido quedar con la gloria de la banda. Semilla no fue, soy yo”. La frase cayó con el peso de una verdad irrebatible para él: su versión es la que sostiene y no piensa revisarla. Aun así, reconoció la grandeza de aquel proyecto colectivo: “En su momento hicimos cosas… canciones muy lindas, hicimos una mitología buena”.

