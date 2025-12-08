Tensión detrás de cámara: una figura de MasterChef Celebrity reveló un cruce oculto con el jurado

Con total honestidad, la actriz relató que nunca logró conectar con ellos y que, de hecho, hubo un episodio puntual que no se emitió en la pantalla de Telefe, pero que refleja la tensión que vivió durante la competencia. En una charla distendida en el stream de la revista Pronto, reveló que su sensación de incomodidad no era aislada. Antes lo habían expresado figuras como Marixa Balli, Eugenia Tobal y Sofi Martínez.