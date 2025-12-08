Tensión detrás de cámara: una figura de MasterChef Celebrity reveló un cruce oculto con el jurado
La actriz Julia Calvo expuso su incomodidad con dos de los chefs y recordó un momento tenso que quedó fuera de la edición televisiva.
La nueva temporada de MasterChef Celebrity no solo dejó platos elaborados y desafíos culinarios, sino también una serie de roces entre concursantes y jurados que jamás llegaron a verse en pantalla. En esta ocasión, fue Julia Calvo quien decidió hablar sin reservas sobre la dinámica con Germán Martitegui y Donato de Santis, sumándose así a una lista de participantes que ya habían expresado cierta incomodidad con las evaluaciones dentro del estudio.
Con total honestidad, la actriz relató que nunca logró conectar con ellos y que, de hecho, hubo un episodio puntual que no se emitió en la pantalla de Telefe, pero que refleja la tensión que vivió durante la competencia. En una charla distendida en el stream de la revista Pronto, reveló que su sensación de incomodidad no era aislada. Antes lo habían expresado figuras como Marixa Balli, Eugenia Tobal y Sofi Martínez.
Sin embargo, su testimonio tomó otra dimensión al describir el momento en que discutió con Martitegui por la palabra “emplatar”. Contó que, durante una devolución, el chef defendió el término técnico y ella reaccionó con un gesto de desacuerdo que encendió un breve intercambio entre ambos. “Un día a Martitegui lo peleé… Creo que no salió al aire”, recordó con humor, aunque dejando entrever lo difícil que puede resultar mantener la calma bajo presión.
La actriz también describió lo que significa pararse frente al jurado después de preparar un plato en tiempo limitado, con cámaras siguiendo cada movimiento. Según relató, cada presentación se convertía en una especie de examen emocional: “Cada vez que voy allá adelante digo: ‘Ay, que le guste, que le guste algo’”. Esa mezcla de nervios y expectativas, sostuvo, influyó en la percepción que tiene de algunos chefs, con quienes no logró construir un vínculo de confianza.
Calvo incluso se tomó un momento para dedicarle unas palabras a Martitegui en un tono que mezclaba humor y sinceridad. En inglés, lanzó un mensaje que hizo reír a quienes la escuchaban: “No te preocupes, sé feliz”. Luego agregó que, más allá de su carácter serio, lo considera una persona sensible, aunque -según ella- le vendría bien relajarse un poco más durante las grabaciones.
Su testimonio vuelve a poner sobre la mesa algo que ya se insinúa desde hace temporadas: MasterChef Celebrity no solo es una competencia gastronómica, sino también un escenario donde las emociones, las tensiones y las personalidades fuertes conviven detrás de cada plato presentado. Y, como demuestra este nuevo episodio, no todo lo que pasa en ese set logra llegar a la pantalla.
