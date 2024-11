Estalló la guerra entre Yanina Latorre y Yuyito González: "Pedazo de fracasada"

Ante esta declaración de guerra, Yanina no se quedó atrás: "Prefiero saber de cuernos y humillaciones y no ser amante de presidentes y tipos casados, ¿algo más le tengo que contestar a Yuyito?", señaló en su programa de streaming en Bondi.

"Que seas la novia de Milei no te da para decir cualquier pelotudez. Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones, me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo. A ver si algún asesor presidencial le enseña a la novia del Presidente a tratar a las mujeres, no se bardea a una mujer cornuda", sostuvo Yanina, visiblemente molesta.

Y agregó: "Sí se bardea a una mina que es amante de tipos casados". Luego, a los gritos dijo: "Quiero ver si te invita Susana (Giménez) y hacés 11 puntos (de rating), pedazo de fracasada. Me calenté. ¿Por qué me tienen que decir cornuda todos los días?", manifestó la mediática.

"Estoy podrida. ¿A vos no te metieron los cuernos Yuyito? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija? Ojalá no te meta los cuernos Milei a Yuyo, porque hoy me enteré unas cosas", deslizó para finalizar su descargo. No obstante, volvió a referirse al tema en sus redes sociales con fuertes dardos para la futura primera dama.

"¡Lo de YUYITO es impresentable! Manejá la envidia, mamu. Necesitás cog... con presidentes para que alguien te tenga en cuenta. Me trataste de cornuda. Contame, Yuyo, ¿yo qué hice? Sos una pobre mujer que atrasa", escribió en una historia de Instagram.

Seguidamente, Yanina abrió la puerta al diálogo, pero sin bajar la guardia: "Cuando quieras hablamos. A mí me humillaron porque existen minas como vos que se garchan tipos casados. Entiendo que verme anoche brillar te molestó y mucho", concluyó.

