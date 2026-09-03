Yanina Latorre reveló uno de los polémicos motivos del duro revés laboral que sufrió Pampita
Luego de tanta incertidumbre, la conductora de SQP reveló por qué el programa de la modelo llegaría a su final en septiembre. Los detalles.
Durante sus días de descanso en Saint-Tropez, Pampita se anotició de una decisión imprevista sobre su futuro laboral: la no renovación de su espacio de entrevistas en el universo del streaming. La encargada de sacar a la luz los motivos de esta determinación fue Yanina Latorre, quien detalló los factores que precipitaron el cierre del ciclo conducido por Ana Carolina Ardohain para el mes de septiembre.
La propuesta le había permitido a la modelo desplegar un rol diferente dentro de su trayectoria en los medios, recibiendo a figuras de diversos rubros. Por el ciclo pasaron referentes del teatro como Martín Bossi y José María Muscari, referentes de la música como La Mona Jiménez y Agustín Bernasconi, periodistas como Luis Ventura, y actores de la talla de Mariano Martínez y Agustina Cherri.
A través de su emisión radial en el ciclo "Sálvese quien pueda", Yanina Latorre abordó las causales económicas y de producción que llevaron a las autoridades a no extender el vínculo contractual con la conductora. Al momento de argumentar la postura de la empresa, la panelista expresó: “Cobra un sueldo muy alto, le dijeron que no le renuevan el contrato; una de las causas es que es muy cara para lo que representa”.
Asimismo, Latorre profundizó sobre la dinámica diaria de trabajo de Ardohain y sostuvo que la difusión sobre un supuesto cobro por acudir al piso terminó perjudicando la convocatoria de invitados al programa: “Ella cumple, pero tiene dos defectos: uno es que cuando llega el horario pautado, se va aunque no esté terminado el laburo. El segundo motivo es que ella divulgó que cobra las notas, a todas las que llamaron les querían cobrar. A mi me llamaron y, como no me pagaron, no fui”.
Según el testimonio brindado en el programa, la afectación del presupuesto y el trascendido sobre las remuneraciones habrían desgastado la relación de la producción con los posibles entrevistados. Para concluir con su explicación sobre el desenlace del envío, Latorre remató: “El problema es que, como no podían conseguir a nadie de nombre, Ese es el motivo: la adoran, pero dicen: ‘Si dice que cobra las notas, la gente no le quería ir si no le pagaban’”.
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