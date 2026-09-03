Yanina Latorre reveló uno de los polémicos motivos del duro revés laboral que sufrió Pampita

Asimismo, Latorre profundizó sobre la dinámica diaria de trabajo de Ardohain y sostuvo que la difusión sobre un supuesto cobro por acudir al piso terminó perjudicando la convocatoria de invitados al programa: “Ella cumple, pero tiene dos defectos: uno es que cuando llega el horario pautado, se va aunque no esté terminado el laburo. El segundo motivo es que ella divulgó que cobra las notas, a todas las que llamaron les querían cobrar. A mi me llamaron y, como no me pagaron, no fui”.