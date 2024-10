Esteban Lamothe habló de sus polémicos dichos contra Javier Milei: "Él fundó que se puede decir cualquier cosa"

Y, agregó: "Tampoco me parece que se resuelva todo cag... a piñas a un presidente. Si supiera que ser resuelve, voy y lo cago a piñas". Acto seguido, Romina Manguel, que era la que estaba entrevistando al actor, le preguntó: "¿Te arrepentiste de esto? ¿Te gusta escucharte?".

"Un poco sí. No me arrepentí. Si lo escucho entero y te das cuenta que es un pibe que va bailando y que de repente llega hasta ahí. Si lo escuchas separado, es como que solo se escucha "Milei, cómo te cag... a trompadas". Y ahí dije, "uy, mi hijo, la escuela, va a sexto grado. No me dijeron nada, pero como diciendo que hay que cag... a piñas, digamos", continuó explicando.

Y para terminar, Esteban Lamothe expresó: "Más allá de que uno pueda empatizar con Milei o conmigo, no deja de ser algo que no está bien. Entonces, sí, en ese sentido me arrepiento. Y después me escucho y tengo un poco de piedad de mí también, porque digo que estoy haciendo catarsis con Fabián, que es un amigo, en un streaming".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/radioconvos899/status/1843791386560344383&partner=&hide_thread=false "Este presidente fundó que se puede decir cualquier cosa y me subí a esa bicicleta yo también"



Esteban Lamothe (@estebanlamothe) sobre sus declaraciones en contra de Milei, después de que el presidente difundiera una fake news suya



Con @rominamanguel en @NoDejes899 pic.twitter.com/pLkL5gACJr — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) October 8, 2024

Esteban Lamothe rompió el silencio tras el rumor de romance con Débora Nishimoto: qué dijo

En las últimas horas trascendieron imágenes de Esteban Lamothe acompañado de una mujer. El actor viene de ser protagonista de Envidiosa, la serie encabezada por Griselda Siciliani, y fue en este trabajo en donde se vinculó con Débora Nishimoto, actriz nacida en Argentina pero proveniente de una familia japonesa.

Lamothe y Nishimoto compartieron muchas escenas en la serie en cuestión, dado que sus personajes (Matías y Mei, respectivamente) trabajan en un restaurante de corte occidental. Y parece que esa buena química que trabaron allí, trascendió a la vida real.

En las últimas horas, el periodista Juan Etchegoyen contó que se puso en contacto con el actor para consultarle sobre esta situación. "Hablé con Lamothe, empezamos hablando por chat por una posible nota de cara al futuro y luego le consulté directamente por su vínculo con Débora”, dijo.

“Lo que me dice es lo siguiente. ´Hola Juan, hablemos en quince días porque estoy detonado, sobrepasado de cosas estas dos semanas´ y luego le consulto por las fotos y su vínculo con Débora a lo que él me dice tajante: ´Nada para decir´”, contó al respecto el comunicador en su programa sobre su breve conversación con el artista.

Y concluyó: “Y después de esa frase no me dijo absolutamente nada más y acá entran las conjeturas periodísticas. Repito, yo tenía entendido que Esteban estaba en pareja con Katia Szechman. La reacción de Esteban fue esa en medio del hermetismo”.

Esteban Lamothe