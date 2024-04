Esteban Lamothe apuntó contra Guillermo Francella por su apoyo al Gobierno

Durante esta tarde, Lamothe fue consultado en LAM (América TV) sobre los dichos del comediante. “A Francella lo respeto como actor, sé que es un gran actor, una eminencia. Francella es la argentinidad, es popular. La gente lo ama. O sea que no solo debe tener un montón de plata en su cuenta bancaria, sino que, además, tiene el amor de toda la gente, que eso vale mucho más que toda la plata que tiene”, comenzó diciendo.

Qué dijo Esteban Lamothe sobre el apoyo de Francella al Gobierno

Esteban Lamothe Guillermo Francella

“Yo creo que es muy fácil desde tu departamento. No sé dónde vive Guillermo, pero supongo que debe tener un hermoso departamento, y desde ahí, es muy fácil decir ‘esperemos’. Él puede esperar porque debe tener plata guardada en el banco, pero hay gente que no puede esperar”, aseguró.

El amor manifestó que: “Hay gente que va al supermercado y se pone a llorar porque no tiene plata. ¡Yo lo veo eso! Hay gente que no le echa nafta al auto. Yo no creo que Guillermo Francella tenga problema para echarle nafta al auto, ni para pagar el supermercado”, agregó.

Pero eso no fue todo, Lamothe cargó nuevamente contra el ex Casados con Hijos: “Yo tampoco tengo problema, pero no salgo a apoyar a un Gobierno que se está cagando en el arte, en la cultura. Me parece que Francella viene del arte y de la cultura y se está cagando en eso”. No obstante, señaló que está bien, que opine, pero que debería tener sensibilidad con los colegas. “Después, lo que él piense políticamente. Si quiere votar a Milei, a Macri o a Cristina, es un problema de Guillermo y yo le tengo todo el respeto”, señaló.

"Tampoco es tan grave lo que dijo. Yo no estoy de acuerdo en nada con Guillermo Francella, pero también es un tema que ya está. Yo no tengo el ánimo de enfrentarme a él. Hay micrófonos y él es libre de hablar”, agregó.

Además, Esteban aprovechó el micrófono y dio su opinión sobre el Gobierno. “Este Gobierno y esta sociedad instalan una mentira detrás de otra. Yo, por ejemplo, no pedí nunca un subsidio. Jamás. A mí nunca el Estado me dio un subsidio. Yo voy a cumplir 47 años y nunca viví del Estado”.