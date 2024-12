Esteban Mirol renunció a Telenueve y explicó los motivos: "Me faltaba..."

Y, siguió: "Tomé la decisión de irme de Telenueve al mediodía con tristeza, pero también con mucha alegría. Tristeza porque, con Marisa Andino, fuimos construyendo un noticiero que exhibía, por ejemplo, la lucha de los jubilados para sobrevivir".

Esteban Mirol

"Eso lo mostramos durante más de dos décadas y gracias al apoyo permanente de un ser humano increíble como Marcelo Antín, nuestro gerente de noticias", remarcó.

En ese momento, fue consultado sobre el "momento de quiebre" que lo impulsó a tomar esta dura decisión. "Cuando recibimos el premio Martín Fierro al mejor noticiero diurno en la Argentina y, a los tres meses, el Martín Fierro Latino en Miami, sentí que era el momento de emprender este nuevo camino. Preferí dejar en mi mejor momento en la televisión abierta, antes que me llamaran y me dijeran: 'Che, perdón, pero no va más... Estás muy grande'", explicó.

Por otro lado, confesó que le gustaría dedicarse al periodismo digital: "Estoy entusiasmado con las redes sociales, con mi canal de YouTube, donde hago periodismo, producción y edición".

"Voy a poder hacer notas sobre temas que me interesan, como defensa del consumidor y de la tercera edad, y también me dedicaré a hacer y escribir sobre viajes. Si puedo, quiero dar la vuelta al mundo para contar historias de vida y recomendar lugares. ¿Puedo pedir algo más en esta época?", sentenció Esteban Mirol.