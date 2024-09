Esteban Trebucq contó que está de novio con una mujer 20 años menor que él

novia de trebucq

La nueva novia de Esteban Trebucq

"Se llama Sol. Es una chica que tiene entre 24 y 26 años... Es jovencita. Me dicen que es muy, pero muy linda. Tiene el Instagram privado. Le encanta el surf y es muy deportista como le gustan al pelado. También me dicen que es súper perfil bajo", agregó Ángel de Brito.

Y Julieta Argenta aportó información sobre el presenta laboral de Sol Simunovic, quien estudió la Licenciatura en Comunicación Periodística en la UCA: "Es periodista y productora en LN+ y CNN. Ojalá pueda prosperar".

Sol Simunovic

El colega estuvo invitado recientemente a la sección especial del conductor más famoso de la farándula y cuando le preguntó con quién estaba saliendo, respondió: "No se puede decir. No lo voy a decir porque no corresponde". "¿Es una que yo vi alguna vez? ¿La llevaste a algún programa?", insistió Ángel. "No... la del Bailando no, nada que ver", se limitó a decir el periodista.

"¿Es joven?", quiso saber Ángel. "Es joven, sí", respondió Esteban. "¿Edad? ¿22? ¿25?", siguió el conductor de LAM, programa que se emite por América TV. "Por ahí... ¿Sabés que es primicia esto? Nunca lo conté", respondió Trebucq, dando a entender que sale con una mujer 20 años menor. "Salimos desde hace unos meses... Es periodista", confesó finalmente, sin revelar el nombre de la mujer que lo flechó.