Esteban Trebucq se bajó de su programa de radio: los motivos y su reemplazante

"Ahora haré columnas de opinión seguramente, pero no podré continuar. Por este año no, pero súper agradecido con las autoridades de la radio. No puedo, realmente no me da la vida. No tengo tiempo y las autoridades lo entendieron. Voy a seguir participando y perteneciendo en la radio, pero no en forma presencial", sumó sobre su relación con el medio.

Por su parte, Yanina Latorre agregó sobre la baja del conductor de LN+ del aire de El Observador: "Está con problemas personales bastante complicados. Tiene que ocuparse de su hija y me parece que cuando tenés tanto trabajo, hay que tener otros cuidados".

