El enojo de Ricardo Canaletti con Esteban Trebucq por el DNU de Javier Milei

“Para algo hay una Constitución que establece con claridad cuáles son las condiciones que tiene que tener un DNU. Este no las cumpliría. No soy nadie para decir si es inconstitucional o no, pero desde mi modesto punto de vista, me parece que el contenido de este DNU lo puedo compartir en buena medida, pero la forma no”, argumentó Canaletti, especialista en policiales, al dar su postura sobre las nuevas regulaciones.