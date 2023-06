Estefi Berardi anunció que trabajará en un nuevo programa: dónde será

"Va a ir a partir de agosto a las 17 con un equipo que me parece admirable que es el Pollo Álvarez, el Chino Leunis, María Belén Ludueña, quien les habla y hay uno más que están terminando...", expresó la panelista.

"Ya vi la escenografía por computadora, me parece una locura. Tiene una barra, por ahí hay picadas. Va a ver un poco de todo, va a venir una chica a hablar de deportes", continuó.

Luego, la periodista opinó sobre el Pollo Álvarez y dijo: "Yo trabajé con él, fue conductor en Combate. Es un tipo tan humilde, tan buena onda. Viene y saluda a todo el mundo. Ya lo conozco".

Además, destacó el trabajo del Chino Leunis: "Con él nunca trabajé, me encanta como conductor". Finalmente, dijo que María Belén Ludueña "es una excelente periodista". Y agregó: "Me encanta laburar con ella también. Estoy re contenta, por Canal Trece, me encanta", sentenció, demostrando su felicidad por seguir trabajando en la televisión.