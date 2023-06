Estefi Berardi contó por qué se fue de LAM

estefi berardi lam.jpg

Estefi se fue con el termo y el mate en la mano al baño. “Se va a descomponer”, dijo el conductor con ironía. Y agregó: “En realidad esto empieza porque demanda a Sofía, es algo que se lo habíamos preguntado acá a Estefi porque ella había dicho que la iba a demandar porque en su querella hacia la exnovia de Fede Bal asegura que los chats son falsos”. La panelista nunca regresó al aire y sobre el final Ángel dijo que no volvería.

Este viernes en Mañanisima Berardi dio detalles de su salida: “Mi intención era salir un rato para que ellos hablen del tema y después volvía, pero después vi las cosas que se decían al aire y no volvía ni en pedo. Me dijeron de volver al otro día y hacer una despedida, pero me chupa un huevo”, dijo la joven.

“Me ofenden las difamaciones como persona, la agresión y la violencia. A mí que me relacionen con Fede, no me ofende”, afirmó.

Carmen Barbieri confesó : “A mí me lo dijo hace bastante, que lo viene hablando con Ángel, me dijo que se iba a ir de LAM y le dije que no se vaya ni loca. ¿Por qué te vas a ir? Hay momentos en esta carrera que el pan es amargo y se ve que no aguantó y se quiso ir”.

Sobre su relación con el conductor, la panelista dijo: “Yo con Ángel todo re bien, ayer le agradecí. Corresponde agradecerle a la persona que confió en mí y todo lo bueno que me llevo. Ángel siempre me dio buenos consejos respecto de lo que me convenía hacer laboralmente con un contrato”.