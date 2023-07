La fuerte crítica de Estefi Berardi a LAM por el ataque de Sposato a Di Lenarda

estefi berardi contra lam.mp4

"No hay polémica ahí (entre Yanina y Mariel), con Yanina hablé anoche en Polémica en el Bar y no estaba enojada", expresó el presidente de APTRA. "Yanina invitó a su programa de radio a Mariel, y ella cuando recibió el premio dijo que era de todas. El que se desubicó fue Sposato con la pregunta desagradable y super violenta", sumó Estefi Berardi.

estefi berardi contra lam 1.mp4

A su vez, Ventura siguió: "Lo que pasa es que, llenar de contenido el tema del Martín Fierro ante la reiteración de situaciones de coronación, entran a buscar temas y cuando no hay temas, titulan con cualquier cosa. Van a buscar ardores, cosas desagradables y, de alguna manera o de otra, el Martín Fierro sigue estando, el contenido después lo pone cada conductor y programa. Después vos mirás el número y De Brito clavó 5.3 (puntos de rating)".

"Le funciona eso, y está bien. No digo que no le funciona... A él le funciona eso", disparó filosa la ex angelita, en referencia a Ángel y el contenido que hacen en LAM.