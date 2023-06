No va más: Estefi Berardi no volverá a LAM

"(Martín) Leguizamón no me deja hablar del tema, Y no me puedo defender”, acusó Estefi, mientras tomaba un termo y un mate que tenía cerca, mientras una cámara la acompañaba por los pasillos del canal, desde donde escuchaba los agravios de Yanina Latorre.

Después del programa, la cuenta de Twitter de El ejército de LAM anunció como “último momento”. “Estefi no vuelve más. Textual de ella: ‘me ch… un huevo’”, escribieron.

“¿Te chupaba un huevo volver, dijiste?”, quiso saber Ángel en el video de Twitter. “Si, pero por vos no, porque siempre te agradecí. Me voy contenta por todo lo que me dio LAM, que fue un montón y me llaman tanto por haber pasado por acá”, reconoció ella, al tiempo que advertía que “puede volver en cualquier momento”.