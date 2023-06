Estefi Berardi rompió el silencio tras quedar afuera de LAM

Y agregó: “La realidad es que esta oportunidad que me dio Ángel me cambio la vida en todos los sentidos. Creo que no tuve tantas propuestas como estos años gracias a que él me puso en ese lugar y aprendí tanto laburando al lado de él que creo que me voy siendo una mejor persona”.

En este contexto, la panelista de Mañanísima habló sobre su futuro, y expresó: “Venía sintiendo que era momento de otra cosa. Se vienen otros desafíos que no quiero detallar mucho porque prefiero contarlos en LAM para que estén atentos ahí. El lunes les contaré mucho mejor en detalle”.

En cuanto a la desvinculación de la histórica 'Angelita' Andrea Taboada, Estefi reveló: "No sabía nada de lo de Andrea. Me sorprendió mucho la noticia porque no tenía ni idea, pero yo estoy súper contenta, súper feliz y muy agradecida por todo lo lindo que me dio el programa”.

La palabra de Estefi Berardi tras su salida de LAM