Ester Expósito protagonizó un incómodo episodio con el príncipe Alberto de Mónaco y las redes estallaron
Un breve intercambio entre la actriz y el príncipe Alberto II terminó robándose toda la atención y generó múltiples reacciones en redes sociales.
Un video que comenzó a circular con fuerza en las redes sociales convirtió a Ester Expósito en tendencia internacional. La actriz española quedó en el centro de la conversación luego de protagonizar un llamativo momento con el príncipe Alberto II de Mónaco durante la inauguración del Festival de Televisión de Montecarlo.
Las imágenes muestran una situación que muchos usuarios calificaron como incómoda. En el registro viral puede verse a la intérprete intentando acercarse al monarca tras una actividad oficial, aunque la interacción termina siendo mucho más breve de lo esperado.
¿Qué fue lo que pasó con Ester Expósito?
El episodio tuvo lugar en el Grimaldi Forum, sede de la 65ª edición del prestigioso certamen televisivo europeo. Allí, Expósito asistió como una de las invitadas destacadas de la ceremonia para recibir el International Golden Nymph Award, una distinción que reconoce a personalidades con una importante proyección dentro de la industria audiovisual.
La actriz, de 26 años, recibió el galardón en una noche que parecía destinada a celebrar uno de los momentos más importantes de su carrera. Sin embargo, una situación posterior terminó eclipsando parte del protagonismo del premio.
Según se observa en el video que rápidamente se viralizó, Expósito intentó acercarse al príncipe Alberto II de Mónaco después de la entrega para intercambiar algunas palabras o participar de una fotografía institucional. No obstante, el jefe de Estado limitó el contacto a un saludo cordial y estrictamente protocolar antes de volver su atención hacia otro de los asistentes presentes en el evento.
La reacción del príncipe llamó la atención de los usuarios, que interpretaron el gesto como una actitud distante. Ante la situación, la protagonista de Élite optó por retirarse del lugar y continuar con el resto de las actividades programadas.
Aunque se trató de apenas unos segundos, el momento fue suficiente para generar un intenso debate en redes sociales, donde miles de usuarios analizaron el lenguaje corporal de ambos protagonistas y compartieron distintas interpretaciones sobre lo ocurrido.
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