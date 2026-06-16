Ester Expósito protagonizó un incómodo episodio con el príncipe Alberto de Mónaco y las redes estallaron

Según se observa en el video que rápidamente se viralizó, Expósito intentó acercarse al príncipe Alberto II de Mónaco después de la entrega para intercambiar algunas palabras o participar de una fotografía institucional. No obstante, el jefe de Estado limitó el contacto a un saludo cordial y estrictamente protocolar antes de volver su atención hacia otro de los asistentes presentes en el evento.

La reacción del príncipe llamó la atención de los usuarios, que interpretaron el gesto como una actitud distante. Ante la situación, la protagonista de Élite optó por retirarse del lugar y continuar con el resto de las actividades programadas.

Aunque se trató de apenas unos segundos, el momento fue suficiente para generar un intenso debate en redes sociales, donde miles de usuarios analizaron el lenguaje corporal de ambos protagonistas y compartieron distintas interpretaciones sobre lo ocurrido.