La China Suárez y Lauty Gram estarían atravesando una nueva crisis

China Suárez Lauty Gram

"Hasta el viernes con La China, todo ok. No sé qué pasó que se dejaron de seguir o bloquearon... ¡Chernobyl, un poroto!", expresó Pochi con más pruebas en su cuenta de Instagram. Aún así, claro está, los protagonistas todavía no hicieron mención sobre esto.

China Suárez Lauty Gram

Sin dudas, un cambio rotundo en la relación de la cual Lauty Gram habló maravillas durante la alfombra roja de los Gardel. "Estamos muy bien, la quiero mucho, es una gran persona, me re aconseja porque es una persona increíble", expresó el cantante en su momento.