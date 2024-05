Marcos Ginocchio y la China Suárez ya no se esconden: los detalles de su relación

“Obviamente voy a abrir el programa de hoy contando qué pasó el fin de semana con la China Suárez y Marcos Ginocchio, o la pregunta sería en realidad qué no pasó entre ellos”, comenzó diciendo Juan Etchegoyen. Luego, agregó: “Yo te confirmé el romance el 23 de diciembre pasado así que a mí no me van a decir como son las cosas acá. Yo no sé si la China y Marcos en algún momento serán pareja formal pero a mí me describen desde hace rato un vínculo muy cercano que tiene que ver con diferentes encuentros íntimos que han tenido”.