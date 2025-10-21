Eugenia Tobal reveló como se vive en MasterChef Celebrity el ida y vuelta entre Wanda Nara y Maxi López: "Una novela"
La actriz sorprendió al hablar del vínculo entre Wanda Nara y Maxi López dentro del set: “Es estar dentro de la novela, somos todos espectadores igual que ustedes”, aseguró.
En plena cuarta temporada del exitoso certamen, Eugenia Tobal se animó a mostrar una faceta más relajada y espontánea frente a las cámaras. La actriz, reconocida por su carrera en televisión y teatro, se sumó al programa con cierta incertidumbre, pero rápidamente se adaptó al ambiente de hornos encendidos y nervios a flor de piel. En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Tobal admitió que la experiencia está lejos de ser tranquila y que cada jornada de grabación es un nuevo reto, tanto emocional como gastronómico.
Consultada sobre la relación entre Wanda Nara —conductora del programa— y Maxi López, uno de los flamantes participantes, Tobal no dudó en describir el clima que se vive puertas adentro. “Lo de Maxi López y Wanda Nara es estar dentro de la novela, somos todos espectadores igual que ustedes. Obviamente a ellos se los ve jugando un montón, muy divertidos y que están en un buen momento. Son muy divertidos y es una novela, que se ve que saben hacer”, comentó con humor, dejando entrever que el ida y vuelta entre los ex genera tanto interés entre los participantes como entre el público.
Más allá del condimento mediático, la intérprete también reflexionó sobre su decisión de formar parte de un formato tan distinto a lo que acostumbra. “Estas ensaladas de personajes que se arman por ahí te dan un poco de vértigo, pero yo acepté esto y rompí con mi prejuicio porque a lo que yo me dedico va por otro camino. Elegí abrirme al juego de relacionarme con otros personajes, y es una hermosísima sorpresa todo el elenco”, explicó, dejando en claro que se propuso disfrutar de la experiencia sin esquivar el desafío.
Tobal también habló de su relación con la cocina y del significado personal que tiene esta nueva aventura profesional. “Este desafío me pareció una buena oportunidad para aunar lo que aprendí de mi mamá, la relación que tengo con mi hija y la cocina, y toda la carrera que hice con mi oficio me tiene muy tranquila. Al mismo tiempo me acuesto y me levanto pensando qué hacer, cómo hacer, qué combinaciones, es mi mayor obsesión y pesadilla”, expresó, dejando entrever que el perfeccionismo sigue siendo su motor.
La actriz recordó que sus conocimientos gastronómicos vienen del ámbito doméstico y no del mundo gourmet. “Yo aprendí de la cocina de mi mamá, de cocinar en mi casa, me falta toda la parte gourmet. Es cierto que trabajé toda con gente que sabía cocinar, pero el programa de Cocineros Argentinos también apuntaba a la cocina familiar, a lo que hacen las mamás en casa, entonces esto es un nuevo enfoque, siento que un poco me mufaron con esa etiqueta de que yo sé”, reconoció entre risas.
