Eugenia Tobal reveló como se vive en MasterChef Celebrity el ida y vuelta entre Wanda Nara y Maxi López: "Una novela"

Consultada sobre la relación entre Wanda Nara —conductora del programa— y Maxi López, uno de los flamantes participantes, Tobal no dudó en describir el clima que se vive puertas adentro. “Lo de Maxi López y Wanda Nara es estar dentro de la novela, somos todos espectadores igual que ustedes. Obviamente a ellos se los ve jugando un montón, muy divertidos y que están en un buen momento. Son muy divertidos y es una novela, que se ve que saben hacer”, comentó con humor, dejando entrever que el ida y vuelta entre los ex genera tanto interés entre los participantes como entre el público.