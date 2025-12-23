"Euphoria" vuelve a HBO Max con su temporada 3: fecha de estreno, adelanto y sinopsis

Nuevos roles y conflictos oscuros

Entre los puntos que más impacto generaron en las redes sociales se encuentran las nuevas direcciones que tomarán las tramas individuales. Un detalle que promete encender la polémica es la permanencia del vínculo entre Cassie y Nate, quienes aparentemente llevarán su relación al siguiente nivel con un compromiso matrimonial. Por otro lado, los destinos de otros personajes parecen haberse vuelto más sombríos: el teaser insinúa a una Jules involucrada en una dinámica de "sugar baby" y a una Maddy que ha tomado las riendas como madame de un club nocturno.

Fiel a su estilo, Levinson mantiene el coqueteo con el exceso, pero en esta ocasión parece hacerlo de una forma menos decorativa y mucho más cruda. A pesar de los cambios corales, el corazón de la historia sigue latiendo a través de Rue. Su lucha contra las adicciones continúa siendo el eje central, mostrándola como una mujer fracturada que intenta encontrar su lugar en un mundo que no se detiene a esperarla.

Con este primer contacto, queda confirmado que Euphoria no solo busca regresar, sino reinventarse por completo. El gran desafío será demostrar si este universo puede sostener la madurez que sus creadores vienen prometiendo. Lo único seguro, por ahora, es que el fenómeno cultural se reactivó y la cuenta regresiva hacia abril de 2026 ya comenzó.

Las fotos oficiales de la nueva temporada de Euphoria

