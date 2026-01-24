Evaluna sorprendió y presentó su nuevo single "Rollitos de papel"

Su trayectoria también ha estado marcada por la conexión entre la música y el audiovisual. Producciones de alto impacto, como “Club 57”, reforzaron su perfil como figura integral del entretenimiento latino, acercando su música a nuevas audiencias en toda la región. Asimismo, ha sido directora de videos musicales exitosos de canciones como “El Mismo Aire”, “Machu Picchu” y “Favorito”.

Con "ROLLITOS DE PAPEL", Evaluna retoma el centro de la escena como solista y vuelve a poner el foco en la composición íntima y en la canción como espacio de refugio emocional. El lanzamiento abre un nuevo capítulo en una carrera que ha sabido combinar éxitos globales, reconocimientos de la industria y una búsqueda constante de autenticidad artística.