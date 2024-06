El delicado diagnóstico que recibió Evaluna Montaner

En medio de esta charla, Pablo Motos señaló el brazo de Camilo y se refirió a un tatuaje en forma de vaca que tiene el cantante. Entonces, ambos confesaron el trasfondo de ese peculiar dibujo: "Este tatuaje de la vaca me lo hice por Evaluna. Cuando estaba muy chiquita y cuando fue creciendo le dijeron que ella no podía tener hijos". Así, el cantante siguió: "Los doctores le dijeron: 'tú no vas a tener hijos y vas a tener que pensar en otras opciones como adoptar'. Fue algo como que casi que lo declararon y ella en su corazón siempre sintió que quería ser mamá".

La artista le hizo frente al diagnóstico e intentó cumplir su sueño, y lo logró, ya que ahora transita su segundo embarazo. "Evaluna tenía dos sueños: ser mamá y el sueño específico de poder amamantar. Ella me decía: 'Yo quiero ser una vaca lechera, yo me sueño dándole pecho a mí bebé'", especificó Camilo sobre el tatuaje.

"Entonces nosotros que creemos en el poder de la intención y la oración literalmente teníamos un diario en el que escribíamos todos los días, orábamos por su fertilidad y yo le decía a Dios: 'permítele a mi esposa que sea una vaca lechera'".