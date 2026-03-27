Evangelina Anderson fue contundente al ser consultada por Ian Lucas y dejó en claro su postura

El episodio se da en medio de una creciente ola de versiones que la vinculan con Ian Lucas, quien en los últimos días había sumado exposición mediática al referirse públicamente al tema. Esas declaraciones, acompañadas por imágenes y comentarios en redes sociales, generaron revuelo y alimentaron las especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

Sin embargo, Anderson mantiene una línea clara frente a esta situación. Lejos de entrar en el ida y vuelta mediático, sostiene una estrategia basada en el silencio y la distancia: no confirmar, no desmentir y no convalidar el tema en la agenda pública. Una postura que, en el mundo del espectáculo, muchas veces funciona como una forma de desactivar conflictos o evitar que escalen.

En ese sentido, su reacción no parece improvisada, sino parte de una decisión más amplia de resguardar su vida privada. En los últimos años, la modelo mostró una tendencia a correrse de las polémicas y a enfocarse en su entorno familiar, manteniendo un perfil más selectivo frente a la exposición mediática.