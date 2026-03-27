Evangelina Anderson fue contundente al ser consultada por Ian Lucas y dejó en claro su postura
La modelo evitó cualquier tipo de definición sobre los rumores que la vinculan con el creador de contenido y reaccionó de manera tajante ante la prensa.
Evangelina Anderson vivió un momento incómodo ante los micrófonos cuando fue consultada por su supuesto vínculo con Ian Lucas. A diferencia de otras ocasiones en las que eligió respuestas más abiertas o esquivas, esta vez optó por una postura mucho más firme y directa.
Ante la pregunta puntual, Anderson no dudó en cortar el tema de raíz. Con frases breves y sin rodeos, dejó en claro que no tiene nada para decir al respecto, evitando cualquier tipo de desarrollo o aclaración. Su respuesta fue lo suficientemente tajante como para desalentar repreguntas, en un contexto donde la insistencia de la prensa suele buscar definiciones más profundas.
Pero no solo sus palabras marcaron el tono del momento. Su lenguaje corporal también fue elocuente: gesto serio, cierta incomodidad visible y una actitud orientada a dar por finalizada la situación lo más rápido posible. Tras esa breve intervención, la modelo intentó cambiar de tema, evidenciando su intención de no quedar atrapada en una conversación que no desea alimentar.
El episodio se da en medio de una creciente ola de versiones que la vinculan con Ian Lucas, quien en los últimos días había sumado exposición mediática al referirse públicamente al tema. Esas declaraciones, acompañadas por imágenes y comentarios en redes sociales, generaron revuelo y alimentaron las especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.
Sin embargo, Anderson mantiene una línea clara frente a esta situación. Lejos de entrar en el ida y vuelta mediático, sostiene una estrategia basada en el silencio y la distancia: no confirmar, no desmentir y no convalidar el tema en la agenda pública. Una postura que, en el mundo del espectáculo, muchas veces funciona como una forma de desactivar conflictos o evitar que escalen.
En ese sentido, su reacción no parece improvisada, sino parte de una decisión más amplia de resguardar su vida privada. En los últimos años, la modelo mostró una tendencia a correrse de las polémicas y a enfocarse en su entorno familiar, manteniendo un perfil más selectivo frente a la exposición mediática.
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