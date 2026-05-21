La reacción de Evangelina Anderson ante las versiones de romance entre Ian Lucas y Sofía Gonet

Por su parte, la influencer aclaró cuál es actualmente su vínculo con Ian Lucas y explicó: “Yo estoy soltera. Estoy haciendo mucha terapia y somos amigos, pero no es mi estilo”.

Sin embargo, el momento más llamativo ocurrió instantes después, cuando el notero advirtió que Ian Lucas se acercaba al lugar donde estaban realizando la nota. Apenas lo llamó para sumarlo a la entrevista, Evangelina decidió correrse rápidamente hacia otro sector para evitar cruzarse con él.

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En diálogo con SQP, Ian Lucas aseguró: “Ah, ¿está por acá? No, no hablo con ella desde que terminó el programa”.

Además, negó que exista un conflicto directo entre ambos. “No, no estamos bloqueados. Si me la cruzo, la saludo. De mi parte está todo más que bien”, afirmó al ser consultado sobre el vínculo con quien fue relacionada sentimentalmente tras su paso por MasterChef Celebrity.

En ese contexto, Yanina Latorre deslizó con ironía que quizá del lado de Evangelina la situación no sería igual de cordial. Frente a eso, el influencer respondió: “Puede ser, no sé, hay que saludar a todo el mundo siempre por respeto. A mí me enseñaron así en casa y, pase lo que pase, hay que saludar”.

Por otro lado, también se refirió a la ausencia de algunos ex participantes en recientes reuniones vinculadas al reality de cocina. Consultado por la falta de invitación para él, Sofía Gonet y La Joaqui, comentó: “No, vi que hablaron en el grupo, siempre hablan ahí, buena onda. Puede ser que se haya creado un subgrupo, no sé. De la comida esa no me llegó el mensaje”.