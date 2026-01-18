Quién es Juan Pablo Piacino, el patinador que acompañó a Evangelina Anderson en el video que se volvió viral
Tras el boom en redes por la destreza de la modelo sobre hielo, se conoció la historia del entrenador y artista elegido por figuras del espectáculo.
En los últimos días, Evangelina Anderson volvió a ser tendencia luego de compartir un video patinando sobre hielo con una técnica que sorprendió a todos. A su lado aparece un hombre que la asiste, la eleva y se mueve con ella con la precisión de una dupla profesional. Se trata de Juan Pablo Piacino, un patinador con una extensa trayectoria deportiva y artística, muy reconocido dentro del ambiente.
El vínculo de Piacino con el patín comenzó a los seis años, cuando dio sus primeros pasos en el deporte durante unas vacaciones familiares. “Inicié con el patín de ruedas en unas vacaciones en Mar del Plata. Era muy chico, no podía entrar a ningún lado, así que fuimos a una pista allá y el deporte me voló la cabeza”, recordó. Luego pidió sus primeros patines y comenzó a entrenar en un club de barrio, frente a la casa donde creció.
Con el correr de los años fue campeón metropolitano y nacional en reiteradas oportunidades, y más tarde amplió su formación hacia el lado artístico: danza, acrobacia y actuación. Esa combinación lo llevó a trabajar en teatro y televisión, participando en espectáculos como Planeta Show y La Bella y la Bestia, además de integrar programas como Patinando por un Sueño y ciclos emblemáticos del espectáculo argentino.
Su mayor proyección llegó con Soy Luna, cuando Disney lo convocó como coach tras verlo patinar sobre hielo. El éxito de la serie, estrenada en 2014, generó un verdadero furor por el patinaje entre niños y adolescentes.
Sobre su relación con Evangelina Anderson, Piacino explicó que se conocen desde hace años y que el reencuentro fue casual. “Fue re flashero cómo se dio todo con Eva”, recordó, y agregó que ya habían trabajado juntos en Planeta Show en Carlos Paz. El cruce reciente se dio en una pista de hielo, sin planificación previa. “Un día vine a la pista sobre hielo y estaba sentada, yo no la había reconocido… me vio en los vestuarios y vino a abrazarme”, contó.
El video que recorrió las redes nació de ese encuentro espontáneo. “‘Vine a ver si me acordaba cómo se patinaba’, me dijo. Después me pidió que me quedara porque hacía mucho que no hacía trucos y nadie la levantaba”, relató Piacino en diálogo con C5N.
El patinador no escatimó elogios hacia la modelo y destacó su capacidad física: “Tiene una memoria corporal increíble y patina muy lindo, tiene mucha confianza”. Incluso reveló una charla íntima durante el entrenamiento: “Ella me decía: ‘Algunas cosas me faltan y me dan miedo’, y yo le respondí que el deporte necesita confianza. Me sorprendió muchísimo a nivel pareja”.
