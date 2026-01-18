Quién es Juan Pablo Piacino, el patinador que acompañó a Evangelina Anderson en el video que se volvió viral

El video que recorrió las redes nació de ese encuentro espontáneo. “‘Vine a ver si me acordaba cómo se patinaba’, me dijo. Después me pidió que me quedara porque hacía mucho que no hacía trucos y nadie la levantaba”, relató Piacino en diálogo con C5N.

El patinador no escatimó elogios hacia la modelo y destacó su capacidad física: “Tiene una memoria corporal increíble y patina muy lindo, tiene mucha confianza”. Incluso reveló una charla íntima durante el entrenamiento: “Ella me decía: ‘Algunas cosas me faltan y me dan miedo’, y yo le respondí que el deporte necesita confianza. Me sorprendió muchísimo a nivel pareja”.