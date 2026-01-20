Martín Demichelis y Evangelina Anderson, denunciados por una exempleada: todos los detalles

La información tomó estado público a partir de la modelo Anamá Ferreira, quien dio a conocer la primicia en su ciclo de streaming No damos abasto (Love). Allí reveló la identidad de la denunciante y brindó detalles sobre su paso por la casa del ex DT de River y la modelo. “Ella es Flavia Marcela Martínez, que lo denuncia por trabajo esclavo, por no recibir paga, por ir de viaje a trabajar a México, trabajar en otro lado; nunca cobró un peso y no llegan a un acuerdo con ella”, afirmó Ferreira al aire.